Torino, un tifoso: "Ho dovuto travolgere alcune persone per riuscire a salvarmi"

"Sono riuscito a salvarmi solo perché mi sono riparato dietro al maxi-schermo, ma per arrivarci ho dovuto travolgere diverse persone davanti a me. C'era il panico". E' il racconto ai microfoni di "Pomeriggio 5" di un testimone presente in piazza San Carlo a Torino durante la sera della finale di Champions, quando tra i tifosi juventini si è diffusa la psicosi da attentato.

Andrea, un altro tifoso, racconta: "Quando sono uscito dal ristorante ho visto attorno a me gente in preda al panico, ricoperta di sangue. Non capivo cosa fosse accaduto". Andrea ha anche girato un video degli eventi di quella sera, mandato in onda durante "Pomeriggio 5".