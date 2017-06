Torino, un tifoso a Pomeriggio 5: "Ho sentito un boato, tremava tutto"

"Ero alla destra del maxi schermo, in prima fila. La piazza era ammutolita per il terzo gol del Real. All'improvviso ho sentito un boato provenire dal pavimento e i vetri dei palazzi della piazza tremare". Inizia così il racconto di Andrea, uno dei 30.000 tifosi presenti in piazza San Carlo, a Torino, la sera della finale di Champions League. "Ho temuto si trattasse di un camion, vedevo tutti spostarsi verso sinistra" continua "Il mezzo pesante non si è materializzato, ma è arrivata un'onda di persone che cercavano di scappare. Io sono finito sotto una transenna, con la gamba bloccata e sono stato calpestato da una decina di persone." Andrea dice di essere riuscito a mettersi in salvo vicino alle camionette della polizia, ma ha visto scene terribili, miste a tanta solidarietà: "Bambini e disabili sono stati calpestati. Sono tante le persone che hanno dato una mano".