Torino, trovato cadavere tagliato in due: è 35enne scomparsa a giugno

21:00 - Il cadavere di una donna, tagliata in due e avvolta in sacchetti di nylon, è stato ritrovato dalla polizia nello scantinato di un condominio di Ivrea, in provincia di Torino. Si tratta di Flerica Ninzat, 35enne romena sparita a giugno. A denunciare la scomparsa era stato il marito, Jonel Agavriloaei, suicidatosi con un colpo di fucile a fine agosto. Fondamentale per il ritrovamento, l'utilizzo di due cani specializzati nella ricerca di resti umani.

L'uomo aveva denunciato la scomparsa della moglie solo a fine luglio. Un mese dopo il suicidio. Il cadavere della donna era nascosto sotto alcune assi dello scantinato.