Torino, teppisti spargono olio e vetri su strade del Giro d'Italia

Nella notte un gruppo di teppisti ha sparso vetri e olio lungo il percorso della 20a tappa del Giro d'Italia che parte da Susa per raggiungere Cervinia. A La Cassa è stato versato dell'olio da motore su un tratto di circa 200 metri. I carabinieri della compagnia Rivoli hanno bloccato la circolazione per consentire le operazioni di pulitura della strada. Vetri, invece, sono stati sparsi in una rotonda a Villardora. Indagano i carabinieri.