Torino, sparatoria in strada

Sparatoria in strada, a Torino, nel quartiere Borgo Vittoria. Quattro bossoli sono stati trovati per terra dalla polizia, intervenuta su segnalazione di alcuni cittadini della zona. Alcuni testimoni hanno riferito di avere visto alcune persone che si inseguivano a piedi, circostanza ora al vaglio degli investigatori. Non sono state trovate tracce di sangue.