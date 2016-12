Torino, scooter contro bici:2 morti

Due uomini sono morti in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale per Rivalba, a Gassino, nel Torinese. Franco Chiesa, 55 anni, era in bicicletta quanto, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con lo scooter guidato da Cornel Bogdan Chitic, romeno di 34 anni. Per entrambi non c'è stato nulla da fare.