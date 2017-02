Torino, scontro tra auto, taxi si ribalta: sei persone ferite

Incidente stradale, per fortuna senza gravi incidenti, la scorsa notte nel centro di Torino. Un taxi, che percorreva via Cernaia in direzione Porta Susa si è scontrato, per cause che sono in corso di accertamento, con una una Volkswagen Polo. Ad avere la peggio il taxi, che si è ribaltato: a bordo, con l'autista, anche due passeggeri, accompagnati in ospedale e medicati. Si sono rivolti alle cure dei sanitari anche i tre occupanti della Polo.