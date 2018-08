Torino, rivolta in un centro migranti: 11 ospiti espulsi dall'Italia

Otto tunisini e tre marocchini del Centro permanente per il rimpatrio (Cpr) di Torino sono stati espulsi dall'Italia dopo la rivolta scoppiata a inizio agosto nella struttura. Gli agenti stanno ancora visionando le telecamere a circuito chiuso per attribuire le condotte violente ai rispettivi autori. Un altro tunisino è stato denunciato a piede libero e un senegalese arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.