Torino, rissa al monumentale tra due pensionati: piangevano sulla tomba della stessa donna

Piangevano sulla tomba della stessa donna e per gelosia se le sono date di santa ragione. È finita in rissa tra due pensionati - uno di 75 anni e l’altro di 80 - che si sono ritrovati inginocchiati davanti alla medesima lapide nel cimitero monumentale di Torino. La gelosia per la defunta, nonostante il tempo passato, ha scatenato una vera e propria bagarre tra il vedovo della donna e un presunto corteggiatore che spesso andava a depositare dei fiori accanto alla foto dell'amata.



La rissa è stata sedata dal custode del cimitero un attimo prima che uno dei due sparasse un colpo con una pistola scacciacani, saltata fuori all’improvviso. Immediato l’arrivo dei Carabinieri. Il custode, ai microfoni di Pomeriggio Cinque, ha dichiarato di averli notati diverse volte accanto alla tomba, ma mai i due, prima di questo episodio, si erano scontrati.