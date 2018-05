Torino, regala la panna sul gelato a un cliente: deve pagare una multa di 500 euro

Voleva fare un gesto carino a un cliente abituale: regalargli la panna sul gelato e per questo si è visto consegnare dalla Guardia di finanza una multa di 516 euro. Secondo i militari infatti lo scontrino non era in regola in quanto era stata battuta una ricevuta da 4 euro e non 4,50 che sarebbe il prezzo regolare per un cono a due gusti con la panna, in sostanza mancavano 50 centesimi. E' successo a Torino, in una gelateria di corso Belgio. "Potrei fare ricorso, ma pagherei di più e perderei tre giorni di lavoro", ha detto Cristian Ciacci, il proprietario del locale.