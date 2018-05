31 maggio 2018 16:37 Torino, regala la panna sul gelato a un cliente: 500 euro di multa da pagare | Smentita della Guardia di finanza Il gelataio aveva emesso lo scontrino da 4 euro invece di 4,50

Voleva fare un gesto carino a un cliente abituale: regalargli la panna sul gelato e per questo si è visto consegnare dalla Guardia di finanza una multa di 516 euro. Secondo i militari infatti lo scontrino non era in regola in quanto era stata battuta una ricevuta da 4 euro e non 4,50 che sarebbe il prezzo regolare per un cono a due gusti con la panna, in sostanza mancavano 50 centesimi. E' successo a Torino, in una gelateria di corso Belgio. "Potrei fare ricorso, ma pagherei di più e perderei tre giorni di lavoro", ha detto Cristian Ciacci, il proprietario del locale.

"Il mio cliente ha preso due coppette da due euro e io gli ho offerto la panna. Mi ha dato 20 euro e io gli ho dato 16 euro di resto", ha detto il titolare della gelateria. L'uomo è uscito dal locale con lo scontrino in mano ed è stato subito fermato dalla Guardia di finanza. "Il suo errore è stato dire ai militari che gli avevo offerto la panna".



Secondo la Finanza infatti Cristian Ciacci avrebbe dovuto segnare anche la panna che aveva offerto: cioè battere lo scontrino da 4,50 euro e poi scontare di 50 centesimi l'ingrediente che aveva deciso di regalare. "Mi hanno fatto il verbale da 516 euro, ma se pago entro 30 giorni la multa è di un terzo quindi mi conviene pagare. Potrei contestare il verbale, ma pagherei di più e perderei tre giorni di lavoro". E poi conclude amareggiato: "In un momento di crisi del commercio come questo è normale cercare di coccolare i propri clienti: per me quel dono era una coccola".