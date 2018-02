Un lavoratore dell'Embraco, Daniele Simoni, si è incatenato ai cancelli della fabbrica di Riva di Chieri (Torino). "Non voglio mollare, è la mia fabbrica che mi ha dato da mangiare per 25 anni e finché ci sarà uno spiraglio non mollerò", ha dichiarato l'operaio. I licenziamenti e la delocalizzazione degli stabilimenti italiani in Slovacchia hanno scatenato la protesta di un centinaio di lavoratori, radunatisi intorno alle 8.