Torino, indagato a.d. Trenitalia

Continua l'indagine del pm di Torino Raffaele Guariniello su Trenitalia e Società Viaggiatori Italia per la presenza di un solo macchinista a bordo di alcuni treni in Piemonte. Gli a.d. delle due società, Vincenzo Soprano e Frédéric Fhal, sono indagati per il reato di violazione del testo unico sulla sicurezza e omissione colposa di cautele antinfortunistiche. Il tempo per soccorrere un macchinista colto da malore è eccessivo: fino a 40 minuti.