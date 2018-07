Torino, incendio all'ospedale Cto: nessun problema a pazienti

Allarme incendio mercoledì sera all'ospedale Cto di Torino, dove al secondo piano, in un locale vicino al pozzo degli ascensori, ha preso fuoco un cestino pieno di cartacce. I vigili del fuoco hanno subito domato il rogo, da cui si è levato un denso fumo nero. Nessuno è rimasto intossicato e non si registrano problemi per i pazienti. Sono in corso gli accertamenti per valutare se si è trattato di un gesto doloso o accidentale.