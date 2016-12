Torino, filmano i professori durante la lezione: sospesi 22 alunni

Hanno filmato i professori durante le lezioni e hanno fatto circolare il video su Whatsapp . Per questo sono stati sospesi 22 studenti di una scuola media di San Francesco al Campo (Torino). Alcune studentesse si sarebbero invece fotografate tra loro nello spogliatoio. Le forze dell'ordine non hanno però ricevuto alcuna denuncia. Polemiche tra i genitori.

La preside della scuola, Adriana Veiluva, ha firmato il provvedimento di sospensione dopo che un professore aveva sequestrato lo smartphone ad alcuni alunni. I ragazzi, in classe, stavano ridendo dell'insegnante e durante il controllo dei cellulari sono stati trovati vari filmati e immagini corredate da commenti ironici degli studenti.



Alcuni alunni sono stati sospesi per un giorno intero mentre altri solo per qualche ora. Molti genitori, però, non hanno gradito l'intervento punitivo perché sostengono che il sequestro dei telefonini e la visione dei contenuti siano atti che violerebbero le leggi sulla privacy.



Intanto nella scuola si svolgerà un'assemblea per affrontare il caso e la preside sta valutando l'opportunità di organizzare incontri per tutti gli iscritti dell'istituto comprensivo sul corretto uso dei telefonini.