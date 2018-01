Torino, fiamme alla Sacra di San Michele: brucia tetto convento

Un incendio è divampato nella serata di mercoledì alla Sacra di San Michele, antica abbazia situata all'imbocco della Valle di Susa, monumento simbolo della Regione Piemonte e luogo che ha ispirato Umberto Eco per il best seller "Il nome della Rosa". Le fiamme hanno attaccato il tetto del monastero, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Ancora da accertare le cause del rogo, ma l'ipotesi più plausibile sembra essere quella di un cortocircuito.

Torino, fiamme alla Sacra di San Michele: brucia il tetto del convento Instagram 1 di 6 Tgcom24 2 di 6 Tgcom24 3 di 6 Tgcom24 4 di 6 Tgcom24 5 di 6 Tgcom24 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il convento, situato ai piedi della Chiesa, costruita tra il 983 e il 987 sulla cima del monte Pirchiriano, a 40 chilometri da Torino, attira ogni anno centomila visitatori da tutto il mondo. Vi abitano tre padri rosminiani, che sono stati allontanati. Non risultano al momento esserci feriti.



I precedenti in Piemonte - L'incendio alla Sacra richiama alla memoria altri roghi che, in passato, hanno danneggiato il patrimonio culturale del Piemonte proprio dove c'erano lavori in corso. A oltre vent'anni di distanza non è ancora concluso il restauro della cupola del Duomo di Torino, dal cui incendio nell'aprile del 1997 è stata salvata la Sindone. E' del 2008, invece, il rogo al castello di Moncalieri, alle porte di Torino, che ha riaperto dopo un lungo intervento soltanto nelle scorse settimane.