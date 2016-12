Torino, evacuate 11 famiglie

Una frana provocata dal maltempo di queste ore minaccia il comune di Lessolo, nel Canavese. Per precauzione l'amministrazione ha fatto evacuare undici famiglie che abitano in zona. Alcuni sfollati sono stati ospitati all'albergo Arcadia di Scarmagno (Torino). I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema. Disagi anche nella circolazione dei treni: la pioggia ha causato problemi in corrispondenza di diversi passaggi a livello.