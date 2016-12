Torino, corteo e presidio No Tav

Una manifestazione No Tav si è svolta in serata ad Avigliana, nel Torinese, per protestare contro un carotaggio effettuato nella zona per la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione. I No Tav, un centinaio, hanno raggiunto in corteo il cantiere, dove però i lavori erano già finiti e la trivella smontata, e hanno tenuto un presidio che si è poi sciolto in modo spontaneo.