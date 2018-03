Torino, amputate anche le dita e una mano al runner Zanda

Roberto Zanda, l'atleta che nel corso di una maratona estrema in Canada ha riportato il congelamento di mani e piedi dopo essere rimasto diverse ore a 50 gradi sotto zero, è stato operato al Cto di Torino dove gli hanno amputato la mano destra in prossimità del polso. A quella sinistra sono state asportate le dita necrotiche. L'intervento è tecnicamente riuscito, ma la prognosi resta riservata. Al runner sardo erano già stati amputati i piedi.