Torino, 38enne minaccia con una pistola di sparare a un uomo di colore in strada

Una mano armata di pistola portata fuori dal finestrino di una vettura. Poi l'auto che si ferma in mezzo alla strada e un uomo che esce dal veicolo e continua a piedi il suo percorso di ordinaria follia puntando l' arma contro un uomo di colore . Le immagini sono state immortalate da un residente di Barriera di Milano , quartiere di Torino, e pubblicate su Facebook. "Ed ecco che siamo arrivati alle armi, 10 minuti fa tra via calvi e via spontini, aggiungo che mentre filmavo la polizia veniva chiamata!", commenta l'utente.

"Vieni qua, ti ammazzo come i cani", grida l'italiano dopo essere sceso dalla vettura, come si vede nel video. Nelle immagini la vittima dell'attacco non viene mai ripresa, ma secondo testimoni si tratterebbe di un uomo di colore. Alla fine della registrazione, un ragazzo africano gli si avvicina e gli parla tranquillamente, prima che l'uomo risalga in auto.



La polizia è riuscita a rintracciare il protagonista del gesto, si tratta di un 38enne, e a denunciarlo per minacce e porto di oggetti atti ad offendere. La pistola era ad aria compressa. Sul social network qualcuno ha commentato: "Ce l'avrà avuta sicuramente con qualche spacciatore".