Tor Sapienza,Marino: "Stop degrado"

18:19 - "L'accoglienza è una cosa, la violenza e il disagio un'altra. Ci concentreremo sui problemi di questo quartiere senza venire meno all'accoglienza". Lo ha detto Ignazio Marino incontrando i residenti del quartiere Tor Sapienza, teatro di tensioni tra la popolazione e gli immigrati. "I media vi hanno dipinto come criminali e razzisti ma siete persone come noi che cercano la felicità per se stessi e per i propri figli", ha aggiunto il sindaco di Roma.