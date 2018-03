Tiziano Renzi compra una pagina di giornale: "Processatemi"

Tiziano Renzi ha comprato un'intera pagina del quotidiano Qn per pubblicare una nota in cui chiede di essere processato nei tribunali e non più sui giornali. "Dichiarazione di Tiziano Renzi - Stop allo stillicidio, chiedo di essere processato ovunque", è titolata la pagina. Il padre dell'ex premier torna a dichiarare la sua innocenza e dice basta ai processi sui giornali "per il nome che porto".

Una decisione presa dal padre dell'ex premier Matteo Renzi, probabilmente, per avere la certezza che la lunga nota diffusa giovedì sera tramite il difensore Federico Bagattini e pubblicata anche sul suo profilo Facebook, in cui "urla" la sua innocenza e dice basta ai processi sui giornali "per il nome che porto", venisse letta per intero.



La nota è stata diffusa al termine di una giornata che lo ha visto presentarsi insieme alla moglie Laura Bovoli davanti ai magistrati fiorentini, dove si è avvalso della facoltà di non rispondere, per un'inchiesta su alcune fatture sospette trovate dagli inquirenti nel corso delle indagini sull'immobiliarista, e socio, Luigi Dagostino. L'inserzione è firmata 'Tiziano Renzi'.