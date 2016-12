Torna a far discutere la vicenda di Tiziana Cantone, la donna napoletana morta suicida il 13 settembre in seguito alla pubblicazione in rete di alcuni filmati che la ritraevano in rapporti intimi con alcuni uomini. Il 3 novembre, la procura di Napoli ha chiesto l'archiviazione dell'indagine nei confronti dei quattro uomini querelati dalla Cantone dopo la diffusione dei video hard. Questa mattina, la madre è intervenuta ai microfoni di Mattino Cinque gridando la sua collera.