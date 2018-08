Tir contro auto sull'A1 tra Orvieto e Fabro, due morti e autostrada chiusa

Un incidente stradale che ha coinvolto un Tir e un'auto ha provocato la morte di due persone sull'autostrada A1 Milano-Napoli tra i caselli di Orvieto e Fabro in direzione Nord. L'autotreno si è ribaltato, ha perso il carico e si è incendiato; le vittime sono i due occupanti dell'auto coinvolta. Il tratto di autostrada interessato è stato chiuso per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi.

Lunghe code in entrambe le direzioni - Dalle prime ipotesi sembra che si sia trattato di un tamponamento. Il camion ribaltato occupa anche parte della carreggiata sud, dove si viaggia solo sulla corsia di emergenza. Lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni. Agli automobilisti fermi sono state distribuite bottlige d'acqua dai soccorsi inviati da Autostrade. I vigili del fuoco sono subito intervenuti per cercare di spegnere le fiamme provocate dall'incendio del Tir, che trasportava pasta. Sono inoltre intervenuti gli uomini della polizia stradale e del 118.



Consigli per chi da sud è diretto a Firenze - Agli automobilisti diretti verso Firenze si consiglia di uscire dall'autostrada a Orvieto e di rientrare a Fabro usando la viabilità ordinaria. Per le lunghe percorrenze il consiglio è di uscire ad Orte per poi raggiungere Perugia e riprendere l'A1 dalla Perugia-Bettolle all'altezza di Valdichiana.