Tinto Brass presto sposo a 84 anni con Caterina: "Poi deciderò come morire"

Caterina Varzi, 56 anni, in un'altra vita è stata ricercatrice universitaria e avvocato con la passione per la psicanalisi, poi l'incontro con Tinto Brass che l'ha voluta come protagonista del cortrometraggio Hotel Coubert nel 2009 e dal maggio 2010 è la sua assistente. "Mi ha riportato alla vita e alla memoria quando ero finito e pensavo di buttarmi dalla finestra dell'ospedale" racconta il regista.



Le nozze - Il matrimonio sarà celebrato in casa con quattro testimoni: "Sarà la felice conclusione della mia esistenza - continua il regista - quando io non sarò più in grado di badare a me stesso, Caterina sceglierà per me la cosa giusta. Le consegno la chiave della mia vita, sicuro che la girerà al momento giusto".



Eutanasia - Tinto Brass parla apertamente di eutanasia: "Voglio essere libero di decidere come morire, prima di perdere la dignità. Abbiamo un patto molto forte che vogliamo suggellare con il matrimonio. Se mi venissi a trovare in una condizione grave e irreversibile è giusto staccare la spina. E lei potrà decidereil nostro ultimo viaggio insieme. In Svizzera perché no?".



Nessun interesse economico - "Al contrario di qualcuno pensa - conclude Tinto Brass -, lei non avrà ricchezze per il semplice fatto che non ho proprietà. La cos apiù importante è il mio archivio che è importante peril mio lavoro".