Thyssen, condanne ridotte in Appello: proteste dei familiari delle vittime

Sono state ridotte le condanne per tutti i sei imputati del processo Thyssenkrupp, secondo quanto ha deciso la Corte d'Assise d'appello di Torino. In particolare, la pena per l'amministratore delegato dell'azienda Harald Espenhahn è scesa da dieci a nove anni e otto mesi. All'annuncio, i familiari delle sette vittime hanno protestato in aula.