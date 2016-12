Terrorismo, Viminale:più controlli

"Mirati e frequenti posti di blocco e intensificazione dei controlli su strade e autostrade, soprattutto in prossimità di caselli e snodi maggiormente congestionati". E' il piano del Viminale per fronteggiare l'emergenza terrorismo. In una lettera inviata a prefetti e questori, il capo della polizia, Alessandro Pansa, ha inoltre sottolineato come lo stato di allerta 2 comporti "una fase di preallarme per probabili o imminenti atti terroristici".