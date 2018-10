Terrorismo, Viminale: espulsi due tunisini e un egiziano

Tre stranieri, due tunisini e un egiziano, sono stati espulsi "per contiguità agli ambienti dell'estremismo islamico" e accompagnati nei Paesi di origine. Lo fa sapere il Viminale. L'egiziano, 38 anni, era già detenuto a Enna per associazione a delinquere e violazione della normativa sull'immigrazione. Era sottoposto a monitoraggio carcerario per aver esultato alla notizia dell'attentato compiuto nel 2016 al mercato di Natale di Berlino.