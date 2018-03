Terrorismo, tunisino rilasciato: "Vorrei parlare con il Papa"

"Non sono un terrorista. Non mi interesso di politica. Voglio pagare le mie colpe in Italia. Mi piacerebbe incontrare il Papa a Roma con tutta la mia famiglia". Lo dice Athef Mathlouthi, 41 anni, il tunisino che era ricercato per terrorismo e che da alcuni anni si trova in Tunisia. La moglie, che vive a Palermo, intanto ha fatto sapere di aver parlato con il marito che "è stato appena rilasciato" dalle autorità tunisine.