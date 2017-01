Terrorismo, tunisino espulso dall'Italia: inneggiava alla jihad

Un tunisino di 37 anni è stato espulso per motivi di sicurezza dello Stato. Era già detenuto per reati comuni e segnalato per aver manifestato avvisaglie di radicalizzazione religiosa. E' stato quindi rimpatriato dalla frontiera di Fiumicino, con un volo diretto a Tunisi. Non sarebbe collegato al killer di Berlino. Con questo provvedimento sono 131 le espulsioni di estremisti dal gennaio 2015 a oggi, di cui 65 nel corso del 2016.