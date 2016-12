Terrorismo, rapper bresciano nella lista nera Usa

Secondo il Dipartimento Usa, il giovane "pone significativi rischi di commettere atti terroristici" ed è tra i 50 foreign fighters di origine italiana che stanno combattendo in Siria. Anas era già finito nel mirino dell'antiterrorismo italiano. Il 12 settembre 2013 il ragazzo era stato arrestato dalla Digos di Brescia con le pesanti accuse di addestramento con finalità di terrorismo internazionale e incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi. Gli investigatori sospettavano che volesse fare attentati alla stazione ferroviaria di Brescia, alla caserma Goito dell'Esercito e al cavalcavia Kennedy, nel centro della città lombarda.



Dopo due settimane in cella Abboubi era stato scarcerato e aveva fatto perdere le sue tracce. Si è scoperto solo dopo che era partito da Malpensa con un volo per Istanbul e aveva raggiunto la Siria per unirsi al Califfato col nome battaglia "Abu Rawaha al Italy". Secondo i magistrati, il giovane ha ormai "portato a termine un vero e proprio addestramento militare sul campo". Ecco perchè, "nel caso decidesse di far ritorno in Italia, appare concreto, tenuto conto del disprezzo manifestato dall'indagato verso gli stili di vita occidentali, il pericolo di azioni dimostrative e violente nel contesto di una sorta di terrorismo di ritorno".