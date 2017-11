Terrorismo, espulso marocchino: progettava accoltellamenti

Un cittadino marocchino è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato. Si tratta di un 37enne: l'uomo aveva postato sui social contenuti di propaganda jihadista oltre a manifestare l'intenzione di andare in Medio Oriente. Stava inoltre pensando di realizzare nel nostro Paese "diversi accoltellamenti", anche per ritorsione al mancato rinnovo del permesso di soggiorno.