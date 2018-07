Terrorismo, belga-marocchino arrestato nel Bergamasco

Un cittadino belga di 41 anni di origini marocchine, risultato ricercato in campo internazionale per reati connessi al terrorismo, è stato arrestato dai carabinieri in collaborazione con la polizia di Bergamo in un hotel in centro a Sarnico, nel Bergamasco. L'uomo era in vacanza con la moglie e una conoscente. Il belga risulta risiedere a Bruxelles: era destinatario di un mandato di cattura internazionale.