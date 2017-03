Terrorismo, bando a tablet e pc in volo: l'Italia non cambia

L'Italia non cambierà le misure di sicurezza su tablet e pc in aereo. Lo ha stabilito il Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti (Cisa), presieduto dall'Enac, riunito per esaminare la decisione di Usa e Gran Bretagna sull'obbligo di imbarcare in stiva computer e tablet sui voli da alcuni Paesi arabi.