Terrorismo, Alfano: "Rischio in Italia molto alto, massima attenzione"

"Abbiamo analisi che non lasciano prevedere un clima sereno per gli anni a venire sul fronte terrorismo. Ma l'Italia è stata finora un Paese sicuro perché abbiamo fatto prevenzione continua giorno e notte. Il rischio zero però non esiste". Angelino Alfano commenta così l'allarme del premier francese Valls e, a "In 1/2 ora", spiega: "Il pericolo è molto alto, anche se non abbiamo notizie di allarme concreto. Questo comunque non ci lascia tranquilli".

"Negli ultimi 15 anni non è stato risparmiato nessun continente", ha affermato il ministro dell'Interno. "Non c'è un obiettivo fisso da controllare siamo chiamati ad un controllo enorme - ha aggiunto - nel 2015 abbiamo controllato 86mila persone". E ancora: "La forza dell'Italia è il lavoro di prevenzione che fin qui ci ha fatto essere paese sicuro".



"Stop Schengen non risolve nulla" - Parlando poi dell'ipotesi sulla chiusura degli accordi di Schengen, Alfano ha detto: "Sarebbe una decisione che non risolve il problema dell'Italia e complica quelli dell'Europa". "Noi abbiamo una frontiera marina - ha proseguito - e non possiamo fare muri". Il ministro ha inoltre ammesso di avere una "fondata preoccupazione che Schengen salti".



"Cattodem e numerosi M5S votino no a stepchild adoption" - Il ministro ha poi parlato di unioni civili. "Spero che i Cattodem abbiano coraggio per votare no alla stepchild adoption e che numerosi grillini votino no in modo tale che la stepchild salti", ha dichiarato. "Io ho detto" al premier "hai su un piatto d'argento il si' di tutta maggioranza e anche più" e, al tempo stesso, "sei uno che vuol stravincere se rifiuti questa ipotesi". Ma Renzi mi ha detto che "la posizione del Pd non è per stralciare" la stepchild.