Terrorismo, Alfano: "Eseguita terza espulsione della giornata"

Il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ha annunciato di aver firmato la terza espulsione della giornata "per motivi di sicurezza dello Stato". "Si tratta di un 34enne marocchino residente a Fidenza, in provincia di Parma", ha spiegato Alfano. "Aveva postato e condiviso sul proprio profilo Facebook contenuti che ne hanno evidenziato la fascinazione per lo Stato Islamico. Inoltre, era in contatto virtuale con internauti dello stesso orientamento".