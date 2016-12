Terremoto, una bufala allarmante gira su WhatsApp: "In arrivo scossa 6.0"

“Allora ragazzi, sono previste varie scosse di entità più o meno simili a questa che c’è stata adesso - quindi di 6.0 - entro le ventiquattro ore, previste anche nelle Marche”. Questo è il misterioso messaggio vocale che sta girando su WhatsApp , creando non poco allarmismo tra gli utenti, specialmente dopo le forti scosse di terremoto registrate in Marche e Umbria . In realtà si tratta di una bufala, come specificato dalla polizia di Stato nella pagina Facebook " Una vita da social ", dove invita gli utenti a non diffondere il messaggio.

A parlare è un uomo adulto con un accento probabilmente anconetano - spiega la polizia nel post - che consiglia agli utenti di "prepararsi una borsetta" perchè "non si sa mai", lui infatti ce l'ha già pronta. Aggiunge, inoltre, che ha provveduto a spargere la voce, ma poi "ognuno fa come meglio crede". Ad ogni modo, poi ribadisce nuovamente il concetto: “Sono già state previste altre scosse più o meno della stessa entità”. Infine, il messaggio si conclude con: “Preparatevi. Spero che vada tutto bene e spero che tutti quanti stiate bene, per ora”.



Nonostante la previsione, nel messaggio non viene menzionata alcuna fonte di riferimento, come l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia o la Protezione Civile. La polizia ci tiene, dunque, a ribadire: "Trattasi di un audio fasullo e infondato, atto a scaturire allarmismo e preoccupazione. Vi invitiamo a non diffondere allarmismi e a rispettare chi, a causa di questo ennesimo terremoto, ha perso tutto".