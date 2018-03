Terremoto, sequestrato centro polivalente a Norcia: indagato Stefano Boeri

Il sequestro è stato notificato dai carabinieri per disposizione della procura di Spoleto. Un provvedimento di sequestro analogo aveva riguardato anche il centro polivalente di Ancarano. Anche in quel caso un avviso di garanzia era stato notificato al sindaco Alemanno.



Boeri: solo un gigantesco equivoco - "Sono sereno e tranquillo. Credo che si tratti di un gigantesco equivoco": così l'archistar Stefano Boeri, che si dice "senza parole", commenta l'avviso di garanzia ricevuto da lui e dal sindaco di Norcia Nicola Alemanno per il centro polivalente della cittadina umbra, costruito dopo il terremoto ed ora sequestrato. "Non so come si faccia a dire che non è temporaneo - ha detto all'Ansa -. E' smontabile e rimontabile completamente, impianti inclusi".