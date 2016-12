Terremoto, salvo perché il giudice nega i domiciliari

Il magistrato nega gli arresti domiciliari e gli impone di restare in carcere. Sembra una sventura, invece è una fortuna. E' l'incredibile storia di un detenuto del carcere di Ascoli Piceno , scampato al terremoto che il 24 agosto ha devastato il Centro Italia. Il sisma ha infatti distrutto la sua vecchia casa di Arquata ed è probabile che il 55enne, arrestato per aver dato fuoco al letto della moglie e condannato a 6 anni di reclusione, sarebbe morto se Marco Bertoldi, giudice del Tribunale di Ascoli, avesse assecondato le richieste del difensore.

L'uomo è invece scampato al disastro, grazie alla decisione presa a suo sfavore. Il suo avvocato aveva presentato istanza per gli arresti domiciliari, un paio di settimane prima del terremoto, ma la richiesta non era stata accolta, ritenendo che il condannato dovesse restare in carcere per motivi di sicurezza.