Terremoto, Renzi annuncia: funerali si terranno ad Amatrice

"I funerali delle vittime del #terremoto si terranno ad Amatrice come chiedono il sindaco e la comunità locale. E come è giusto!". Lo scrive su Twitter il premier Matteo Renzi. Gli abitanti della cittadina duramente colpita dal sisma avevano protestato contro la decisione di svolgere le esequie "dei propri cari" a Rieti. "Noi a Rieti non ci veniamo, ridateci i nostri morti", avevano gridato ai microfoni dei giornalisti presenti.