Terremoto, Regione Molise: non si segnalano danni

"Non si segnalano danni ma stiamo comunque controllando la diga del Liscione". Lo ha affermato il governatore del Molise Donato Toma sul sisma di magnitudo 4.7 che è stato registrato a Montecilfone poco prima della mezzanotte. C'è "massima allerta" in Regione per la gran paura che la scossa ha generato: gente in strada anche a Campobasso e a Termoli, le testimonianze raccontano di un boato poco prima che la terra tremasse.