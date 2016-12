Terremoto, Protezione civile: forse superati morti L'Aquila

Il bilancio finale delle vittime del terremoto nel Centro Italia potrebbe superare quello del sisma a L'Aquila nel 2009. Lo ha detto Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile, aggiungendo: "Se accadrà non ne saremmo sorpresi, ma speriamo di no". Ha poi precisato: "Siamo vicino alla cifra delle vittime in Abruzzo, la magnitudo più o meno è lì, anche questo è un terremoto superficiale. Noi ci auguriamo di no ma dobbiamo essere pronti a tutto".