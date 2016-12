Terremoto, Protezione civile: danni maggiori di quelli del 24 agosto

"I danni provocati dal terremoto sono estremamente gravi e diffusi". Lo ha detto Titti Postiglione, della Protezione civile, aggiungendo: "Se per il terremoto del 24 agosto abbiamo avuto 70mila istanze per sopralluoghi, adesso questo numero salirà". Il capo della Dicomac ha poi sottolineato che, nonostante si viva "un momento molto complicato", ci sono delle positività: "Ogni minuto che passa facciamo un passetto in avanti".