Terremoto, Protezione civile: 60 le vittime tra Amatrice e Accumoli

Sale a oltre 60 il bilancio aggiornato delle vittime del terremoto che ha colpito i centri di Amatrice e Accumoli. A riferirlo è il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, che sottolinea l'importanza di considerare con cautela le cifre della tragedia, perché i dati possono cambiare di ora in ora. "Cerchiamo di essere seri: non cambia se è un numero in più o uno in meno, è comunque una tragedia", ha aggiunto.