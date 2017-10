Terremoto, pattinatrice 12enne percorre 700km per potersi allenare

Una pattinatrice sul ghiaccio 12enne di Ussita (Macerata) tre volte a settimana percorre in macchina coi genitori 700km per potersi allenare a Bologna. Da quasi un anno, infatti, il palaghiaccio del sua paese è inagibile causa terremoto. "È un sacrificio enorme sotto tutti i punti di vista - afferma la madre della piccola atleta - ma non potevamo negarle di vivere il suo sogno". Dopo aver trascorso otto mesi da sfollata a Porto Recanati, la famiglia è tornata a vivere nel paese distrutto dai terremoti di un anno fa e adesso, per provare a raggiungere la qualificazione mondiale, la giovane pattinatrice molte volte è costretta a svolgere i compiti scolastici in macchina. "Il palaghiaccio di Ussita è da sempre la mia seconda casa, mi manca tanto e spero che possa essere al più presto riaperto", spiega la ragazzina.