Terremoto, Paolo Iannelli nominato soprintendente speciale unico

E' Paolo Iannelli il soprintendente speciale unico per le zone dell'Italia centrale colpite dal terremoto. E' stato il ministro per i beni Culturali e il Turismo, Dario Franceschini, a firmare il decreto che ne autorizza la nomina. Ingegnere del Mibact dal '99, come membro dell'unità di crisi per il sisma Iannelli ha affiancato le unità regionali e supportato la funzione del segretario generale del ministero fin dalle scosse del 24 agosto.