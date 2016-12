Terremoto, oltre 30mila le persone assistite dalla Protezione civile

Sono circa 30.200 le persone assistite dal servizio nazionale della Protezione civile dopo il terremoto che ha colpito l'Italia centrale. In particolare, quasi 19mila vengono ospitati tra palazzetti, centri polivalenti e strutture allestite ad hoc nel loro comune, 9mila presso le strutture alberghiere lungo la costa adriatica e sul lago Trasimeno e circa 1.800 in strutture ricettive distribuite sul territorio. In tenda altre 400 persone.