Terremoto, nel Fermano spunta un "vulcanello" che erutta fango

Un "vulcanello" che erutta creta si è aperto in un campo agricolo a Santa Vittoria in Matenano , in provincia di Fermo, a seguito delle ripetute scosse di terremoto che hanno colpito la zona lo scorso 30 ottobre . Lo strano fenomeno è stato immortalato dalle telecamere dei vigili del fuoco.

Nel video è stato immortalato il momento in cui dal cratere. che si è aperto proprio in mezzo ad un terreno di campagna, fuoriesce del materiale argilloso. I vigili del fuoco di Ascoli, insieme agli uomini del Nucleo Nbcr, si sono recati sul posto anche per verificare se vi siano esalazioni di gas. Allo studio alche il motivo per cui si è avviato il "vulcanello". Dalle informazioni acquisite dai vigili, sembra che in quel punto del terreno siano state fatte a suo tempo prove per verificare la presenza di petrolio.