Terremoto, Mattarella in visita agli sfollati a Camerino e a Norcia

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Camerino (Macerata), uno dei centri colpiti dalle recenti scosse di terremoto. Il Capo dello Stato è atterrato in elicottero al campo sportivo universitario, da dove è poi partito per raggiungere gli sfollati ospitati nel vicino palazzetto. Seconda tappa della visita sarà Norcia, in Umbria, tra le aree più disastrate per il sisma.