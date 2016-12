Terremoto, Mattarella a Ussita: "Siate forti, ricostruiremo tutto"

"Siate forti, non vi abbandoneremo e ricostruiremo tutto". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita a Ussita, uno dei comuni colpiti dal terremoto del 26 ottobre. "Non ho più niente se non l'orgoglio di essere italiano" ha detto al presidente un anziano del paese con le lacrime agli occhi. Mattarella l'ha rincuorato sussurrandogli di resistere tenendogli le mani.